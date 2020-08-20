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Оля Полякова рассказала об инъекциях красоты: "Я колю только ботокс"

Сегодня, 18:41

Артистка также рассказала, как ей удается держать себя в форме

Популярная певица Оля Полякова откровенно призналась, делала ли что-то со своей внешностью и как относится к инъекциям красоты.

Певица рассказала, что время от времени обращается к специалистам бьюти-сферы для проведения косметологических процедур.

"Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы – это ботокс. Нет! Ботокс – это то, что блокирует мышцы. Он колется в лоб, чтобы не появлялись морщины – все! А другого я не делаю!" – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке концерта шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет в День Независимости, 24 августа.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица отметила, что всегда хорошо выглядеть ей помогают плотный график, правильное питание и активная жизнь. И такой подход дает свои результаты, ведь на съемочной площадке – на столичном Житнем рынке люди реагировали на артистку, как на праздник! Певица даже в шутку сказала, что пришло время создавать свою общину.

"Люди всегда на меня реагируют, как на чудо в их жизни! Я думаю, мне надо сделать какую-то секту или что-то такое, куда люди будут приходить и молиться уже по-настоящему", – шутя комментирует Оля Полякова.

Оля Полякова и Дзидзьо вместе снимаются в новой комедии – смотрите видео:

Напомним, Оля Полякова на Житнем рынке устроила танцы с колбасой. Ранее дочь Оли Поляковой получила травму.

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