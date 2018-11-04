Оля Полякова рассказала, сколько потратила на свое шоу "Королева ночи"

Певица призналась, что ее шоу стоит в два раза дороже, чем строительство ее дома

Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Украинская певица, народная любимица Оля Полякова, которая 26 октября устроила невероятное шоу во Дворце спорта, призналась, сколько же она потратила на масштабное мероприятие. По словам Поляковой, она все заработанные средства вкладывала с свое шоу.

"Ровно в два раза дороже, чем я построила дом. Я построила дом, я его закончила и стонала два года. Потому что я возила с концерта (деньги – ред.) этим строителям, с концерта – им, денег не видела и стонала целых два года. И когда я увидела прайс на шоу, я сказала: "Боже, какой дешевый я себе дом построила", – рассказала певица Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Артистка поразила масштабами своего шоу: 245 тон декораций, 700 человек творческой группы и девять изменений образов во время концерта. Учитывая то, что Оля Полякова получает за корпоративы до 30 тысяч евро, вышла кругленькая сумма в несколько миллионов.

"На хорошее шоу для людей – ничего не жалко", – отметила певица.

Также она отметила, что дарит на концертах людям хорошее настроение и счастье.

"Это королева сцены, королева юмора, королева хорошего настроения. И люди знают, если им плохо, тяжело, грустно, куда надо идти? К королеве, потому что она подарит счастье", – добавила Полякова.

Напомним, Оля Полякова показала полностью обнаженное тело на отдыхе на Мальдивах.