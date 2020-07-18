Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Полякова травмировалась на съемках: певица сильно повредила ногу

Сегодня, 17:45

Как Полякова представила новую песню на юбилее у Осадчей

16 июля в Ботаническом саду им. Гришко в рамках большого праздничного концерта, посвященного 15-летию "Светской жизни с Катериной Осадчей" Оля Полякова исполнила живую версию будущего сингла "Белый танец". Уже совсем скоро певица представит именно этот трек своим слушателям в официальном формате.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Режиссером одного из самых технически сложных номеров выступил Герман Ненов. Сложность постановки заключалась не столько в исполнении композиции на абсолютно разных локациях, разделенных друг от друга приличной дистанцией, сколько количеством трюков, выполняемых Олей на хрупких конструкциях, а также большой технической группой, которая размещалась за кадром мизансцен.

Читайте также:
MARUV, Ефросинина, Полякова и другие приняли участие во флешмобе Потапа

Как рассказали в пресс-службе певицы, во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу об раму стэдикама, близко работавшего оператора, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить. Для оказания первой медицинской помощи и местной анестезии раны медикам понадобилось всего 10 минут, после чего поп-дива вновь вышла на сцену и продолжила съемку.

Певица Оля Полякова
Певица Оля Полякова
Фото: пресс-служба

В рамках второго номера Оля Полякова исполнила свой неизменный хит "Эй, секундочку", чем вызвала небывалый восторг в звездном партере.

Напомним, ранее Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила с днем рождения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Реклама

Новости партнеров

Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Подружка російської Кардаш'ян справила фурор у невидимій білизна
Подружка російської Кардаш'ян справила фурор у невидимій білизна
Вікторію Буліко побачили з дитиною на виході з пологового
Вікторію Буліко побачили з дитиною на виході з пологового
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги

Популярные статьи

Вчера, 12:09Events

День ангела Ольги: поздравления, открытки и картинки

Вчера, 10:04Fun

На глазах у отдыхающих: россиянин искупал в озере огромного питона, видео

Вчера, 09:09Психология

Психосоматика: как решать проблемы с помощью подсознания

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Белоснежная бизнесвумен: Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом

Вчера, 06:50Техно

Космический аппарат показал Солнце с самого близкого расстояния в истории

Вчера, 05:55Fun

122-летняя долгожительница рассказала о самых важных продуктах в рационе

Вчера, 05:05Fun

17 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

16 июляШоу-бизнес

Будто 20-летняя: Алла Пугачева "взорвала" Сеть первым видео в TikTok

16 июляFood

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

16 июляАфиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: сегодня ей исполняется 83

16 июляШоу-бизнес

Эмили Ратаковски демонстрирует идеальное тело в бикини на пляже: фото

16 июляТехно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

16 июляEvents

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

16 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

16 июляFun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 июляEvents

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

Новости партнеров

7 продуктов, которые запрещено разогревать в микроволновке
7 продуктов, которые запрещено разогревать в микроволновке
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати
Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
Стакан фарша и кабачки: можно готовить все лето и не надоедает
Стакан фарша и кабачки: можно готовить все лето и не надоедает
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми
Друга хвиля коронавируса: вчені розповіли про нові симптоми

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять