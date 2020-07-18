Оля Полякова травмировалась на съемках: певица сильно повредила ногу

Как Полякова представила новую песню на юбилее у Осадчей

16 июля в Ботаническом саду им. Гришко в рамках большого праздничного концерта, посвященного 15-летию "Светской жизни с Катериной Осадчей" Оля Полякова исполнила живую версию будущего сингла "Белый танец". Уже совсем скоро певица представит именно этот трек своим слушателям в официальном формате.

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба

Режиссером одного из самых технически сложных номеров выступил Герман Ненов. Сложность постановки заключалась не столько в исполнении композиции на абсолютно разных локациях, разделенных друг от друга приличной дистанцией, сколько количеством трюков, выполняемых Олей на хрупких конструкциях, а также большой технической группой, которая размещалась за кадром мизансцен.

Как рассказали в пресс-службе певицы, во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу об раму стэдикама, близко работавшего оператора, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить. Для оказания первой медицинской помощи и местной анестезии раны медикам понадобилось всего 10 минут, после чего поп-дива вновь вышла на сцену и продолжила съемку.

Певица Оля Полякова Фото: пресс-служба

В рамках второго номера Оля Полякова исполнила свой неизменный хит "Эй, секундочку", чем вызвала небывалый восторг в звездном партере.

Напомним, ранее Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила с днем рождения.

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