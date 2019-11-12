Оля Полякова в новой песне рассказала, чем женщины занимаются по ночам

Певица рассказала о ночных походах всех женщин, а также о коллаборации с двумя известными мужчинами

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярная певица и актриса Оля Полякова, которая выступит на праздничном шоу "Привіт, 20-ті!" телеканала "Украина", в эксклюзивном интервью рассказала о своих планах на ноябрь. Оказалось, уже в середине месяца артистка презентует новое видео, в котором продемонстрирует новые образы и появится в невероятном амплуа.

Узнайте также, что остается за кадром в туре Оли Поляковой:

"Я сейчас сделала клип на песню "Эй, секундочку" – это будет очень крутяцкое видео! У меня там даже будет кладбище – аааа! Вот-вот будет премьера, мы уже его смонтировали, 17 ноября будет новый клип!", – поделилась Оля Полякова в программе "Ранок з Україною".

Но это не единственный сюрприз от любимой артистки миллионов – Оля Полякова расскажет, чем занимается по ночам, и не только она.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

"А другая видеоработа будет о ночной жрице. Ночная жрица – это не та, которая работает на дороге, а та, которая жрет около холодильника по ночам! Потому что в каждой женщине ночью просыпается ночная жрица и она идет к холодильнику. И еще будет суперэксклюзивный хит с двумя супермужчинами, супер-артистами нашего шоу-бизнеса!", – рассказала артистка.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что дочь Оли Поляковой пошла по стопам матери и представила кавер на популярную песню.

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