Оля Полякова в прямом эфире сверкнула глубоким декольте: фото

Фанатов артистки впечатлил ее "золотой" наряд со стразами и камнями

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее рассказала о самых больших казусах в новогоднюю ночь, на своей страничке в Instagram похвасталась смелым образом. В эфире одного из популярных украинских талант-шоу звезда появилась в роскошном "золотом" платье, декорированном стразами и камнями, с глубоким декольте. Волосы артистки собраны в красивый высокий хвост, а на лице – яркий макияж.

"Мои дорогие! Как вам мой сегодняшний образ?" – спросила Полякова в описании к снимку.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Подписчики и фанаты исполнительницы, как и ожидалось, равнодушны не остались. "Богиня, роскошная", "Просто бомба, самая лучшая", "Как всегда огонь", "Красотка", "Королева ночи", "Класс, вы лучшая", "Красивая, непревзойденная", "Шикарная куколка", "Супер", "Наша любимая Королева!", "Золотая вы наша!", "Вы настоящая", – пишут под фото они.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывает 14-летняя дочь Оли Поляковой.

Напомним, что в праздничном концерте "Музыкальная платформа" 31 декабря в 00:00 на телеканале "Украина" зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы "DZIDZIO", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "The Hardkiss", "Антитела", "KADNAY", "Freedom-Jazz" и другие.

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