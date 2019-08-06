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"Лед тронулся": Оля Полякова выпустила именные стикеры поп-дивы

Певица запустила в Viber 26 эксклюзивных стикеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала "стальной" пресс, запустила в Viber 26 эксклюзивных стикеров в стилистике диснеевских персонажей и своих крылатых высказываний – "Лед тронулся", "Не такой ты и бывший", "Ты не ищи меня я люли-люли".

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Создатели отметили, что на разработку всего проекта ушло несколько месяцев. Основная сложность работы заключалась в тончайшей прорисовке концертных костюмов певицы. Сообщество Оли Поляковой уже собрало более четверти миллиона подписчиков. Большое признание поклонников помогло ему попасть в топ-5 самых популярных сообществ среди украинских артистов. 

Именные стикеры Оли Поляковой
Именные стикеры Оли Поляковой
Фото: пресс-служба

"Слова песен Оли Поляковой давно разобрали на цитаты. Мы рады новому сотрудничеству и следим за приростом аудитории. Оля – одна из самых востребованных певиц Украины, а новое сообщество позволит фанатам прямо в мессенджере получать интересный, эксклюзивный и полезный контент", – заявил директор по развитию бизнеса Viber Атанас Райков. 

Ранее мы также писали, что Оля Полякова представила летний хит-трек "Звонила".

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