Оля Полякова заплатит 10 тысяч гривен за своего лучшего двойника

Певица выступит в роли судьи на конкурсе

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

17 сентября в одном из киевских торговых центров состоится всеукраинский конкурс двойников Оли Поляковой и пародий на нее. Самые яркие участники сойдутся на одной сцене, чтобы побороться за главный денежный приз и статус официального двойника артиста.

Невероятные образы Суперблондинки и живое исполнение главных суперхитов певицы – вот главные критерии отбора конкурсантов. Судить участников будет сама Оля Полякова. Победа достанется наиболее яркому и артистичному участнику – тому, кто больше всего будет похож на "оригинал". Все детали конкурса можно найти на официальных страничках певицы в соцсетях.

Напомним, Оля Полякова трогательно поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в Instagram несколько фото, в том числе и архивных, и написав теплые слова в описании.

Кроме этого, Оля Полякова оригинально поздравила с днем рождения украинскую певицу и модель Дашу Астафьеву, опубликовав пикантное фото с их общей фотосессии для эротической комедии "Свингеры".