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"Вы в своем уме?": Оля Полякова поскандалила с подписчиками

Украинская певица возмущена критикой подписчиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинскую певицу Олю Полякову, которая на днях официально заявила о намерении создать женскую партию, не на шутку разозлили поклонники. Дело в том, что опубликованные в Instagram снимки ее дочерей Маши и Алисы из-за жалоб подписчиков автоматически были удалены.  

Смотрите видео о политических планах Оли Поляковой:

Олю Полякову такой исход событий вывел из себя, ведь она не понимает, почему юзеры пожаловались именно на безобидные, по ее мнению, фотографии детей на пляже. Ведь, когда она публикует откровенные кадры, это совсем не смущает поклонников. Как считает певица, писать негативные комментарии детям – это аморально. 

INSTAGRAM (@polyakovamusic)

"Нажаловались на мою публикацию с детьми на пляже... и пост удалили... Вы в своем уме? Instagram кишит инстателками различной тяжести голости, мои обнаженные фото тоже прекрасно существуют, а на детей нажаловались... Люди, что с вами не так, почему для спокойствия в душе вам надо жрать друг друга? Это дети, они на пляже, это нормально! А писать гадость взрослым людям под детскими фото ненормально! А давайте напишем под постом одно хорошее слово!" – написала возмущенно Полякова.

Напомним, недавно украинская певица сделала громкое политическое заявление и объяснила, почему она решила создать женскую партию.

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