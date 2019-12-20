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"Он – альфонс": победительница "Холостяка" попала в ловушку аферистов в США

Дело о мошенничестве дошло до суда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Александра Шульгина
Александра Шульгина
Фото: Facebook

Победительница первого сезона романтического шоу "Холостяк" Александра Шульгина, которую в финале выбрал Максим Чмерковский, попала в ловушку аферистов. Дело даже дошло до суда! Отметим, что спустя годы после проекта девушка переехала жить в Америку, где ее ждал неприятный сюрприз.

Также узнайте в сюжете, как дерзкие аферисты обманывают людей:

На своей странице в Facebook Александра поделилась подробностями ее американских приключений. Оказалось, девушка арендовала жилье у знакомого, но он решил ее обмануть. И хотя неприятный инцидент произошел с Шульгиной еще летом этого года, рассказала она подписчикам только сейчас.

"1 июня я арендовала жилье у некого Сергея Бобенко (в Америке он величает себя Adam Vays). Я передала его маме Lora Vays сумму за жилье и депозит в размере 1000$. Я и подумать не могла, что меня кинут свои, ведь я знаю гражданскую супругу Сергея – Катю Обрывкину. А мама Сережи – Лора – долгое время работала учителем в моей 117 гимназии", – написала Шульгина.

Александра Шульгина живет в Америке
Александра Шульгина живет в Америке
Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Далее некий Сергей регулярно проникал в квартиру без ее ведома и просил деньги за выдуманные нарушения. Александра была вынуждена обратиться к местному шерифу. Она узнала, что действия Бобенко – незаконные. После ее обращения к правоохранительным органам, Александру пытались выселить, но местный закон был на ее стороне – выселить жильца за один день невозможно, каждому человеку дается месяц. После этого история не закончилась. По словам девушки, Сергей начал угрожать ей.

"Далее я начала получать угрозы от Сережи по смс и телефону. Он писал мне всевозможное гадости, обвинял, что я наркоманка и много неприятных вещей, которые меня не касаются... И тут смс "Я сейчас в квартире, не вижу, чтоб ты собирала вещи!". А я в тот момент как раз сидела у адвоката, который сказал: "Немедленно звони в 911". 4 полицейских с пистолетами и фонариками ворвались в мою арендованную квартиру. Реальный американский боевик. Было очень страшно... Никому не пожелаю пережить такого", – добавила Александра.

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Сережа после всех разбирательств с полицией пропал, а у экс-участницы шоу "Холостяк" был даже допрос. Со временем мужчина снова объявился и предложил "мировую", мол, он был неправ и погорячился.

Александра Шульгина
Александра Шульгина
Фото: Facebook

"При выезде 1 сентября его мама, которая, собственно, принимала деньги и дала мне ключи при заезде, осмотрела квартиру и забрала ключ. Депозит, сказала, Сережа вернет, как будет в ЛА. Я уже тогда поняла, что пахнет жареным. Сережа морозился месяц, обещая деньги каждый день. В итоге начал обвинять меня в поломках каких-то вещей. Хотя, его мама квартиру приняла и у меня есть видео и фото, что все было в рабочем состоянии. Через еще месяц мне было заявлено "Ты нам должна денег сверху!". И тут мне стало понятно. Я попала на аферистов", – подытожила Шульгина.

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В результате Александра подала в суд на маму Сергея и теперь слушание по этому делу перенесли на 15 февраля 2020 года. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Также в нашем материале предлагаем узнать, как сложились судьбы самых ярких победительниц шоу "Холостяк".

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