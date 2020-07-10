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"Он бабник": известная модель рассказала о романе с бывшим мужем Меган Фокс

Сегодня, 13:51

После расставания с актрисой, звезда "Беверли-Хиллз" Брайан Остин Грин был замечен в компании Кортни Стодден

После новости о расставании Брайана Остина Грина и Меган Фокс, проживших вместе около 10-ти лет, появились слухи о романе звезды "Беверли-Хиллз" с американской моделью Кортни Стодден. Девушка прокомментировала свои отношения с актером, назвав его бабником.

Напомним, что Меган Фокс также приписывают новый роман. Актрису неоднократно видели в компании известного рэпера MGK. Кроме того, Фокс снялась в его новом клипе.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Фото: Getty Images

Так, в интервью Fox News 25-летняя Кортни Стодден впервые рассказала о своих отношениях с Брайаном Остином Грином. Актера она назвала бабником и призналась, что он не хотел, чтобы об их романе кто-то узнал.

"Брайан хотел, чтобы я была его маленькой тайной. Я заблокировала его после того, как несколько других женщин, с которыми он заигрывал, рассказали мне об этом. Я верю им", – призналась модель.

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В то же время Грина заметили с 38-летней австралийской моделью Тиной Луис. Недавно они поужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, что и стало поводом для слухов о романе.

Именно после этого Кортни Стодден якобы решила навредить своему избраннику, обвинив его в многочисленных романах. Остин Грин воспринял это как попытку модели разрушить его имидж.

"Она – очень хороший человек, но иногда делает плохой выбор... Тот факт, что она решила преподнести информацию так, словно я встречаюсь еще и с Тиной, что могло создать проблемы для меня, отца троих маленьких детей, меня огорчило", – высказался Брайан Остин Грин о Кортни Стодден.

Недавно мы писали, кто из знаменитостей начал 2020 год с развода.

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