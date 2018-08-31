"Он готов завести детей": Леонардо Ди Каприо хочет жениться – СМИ

Ди Каприо еще "никогда никого так не любил"

Леонардо Ди Каприо. Фото: Getty

Самый завидный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо, который занялся производством экологической обуви, похоже, решил расстаться с этим статусом. Издание US Weekly, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что 43-летний актер планирует сделать предложение своей 21-летней девушке Камиле Морроне.

"Они очень влюблены друг в друга и настроены серьезно. Они уже обсуждали помолвку", – говорит собеседник.

По его словам, Ди Каприо еще "никогда никого так не любил". Кроме того того, сообщается, что пара хочет завести детей.

"Он готов завести детей. И Ками обожает, когда рядом с ними играют дети, и хочет завести ребенка с Лео, но перед этим они должны пожениться. В этом смысле она очень консервативна", – добавляет источник.

Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо посетил семейный ужин со своей девушкой – 21-летней моделью Камилой Морроне. Мать Камилы – 42-летняя Люсила Кола – с 2009 года состоит в отношениях со знаменитым актером Аль Пачино.

Кроме того, Ди Каприо много проводит времени со своей возлюбленной. Он попал в объектив папарацци на прогулке в Нью-Йорке.