"Он готов завести детей": Леонардо Ди Каприо хочет жениться – СМИ
Ди Каприо еще "никогда никого так не любил"
Самый завидный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо, который занялся производством экологической обуви, похоже, решил расстаться с этим статусом. Издание US Weekly, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что 43-летний актер планирует сделать предложение своей 21-летней девушке Камиле Морроне.
По его словам, Ди Каприо еще "никогда никого так не любил". Кроме того того, сообщается, что пара хочет завести детей.
Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо посетил семейный ужин со своей девушкой – 21-летней моделью Камилой Морроне. Мать Камилы – 42-летняя Люсила Кола – с 2009 года состоит в отношениях со знаменитым актером Аль Пачино.
Кроме того, Ди Каприо много проводит времени со своей возлюбленной. Он попал в объектив папарацци на прогулке в Нью-Йорке.