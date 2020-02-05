"Он меня завоевал": новая избранница Эдгара Каминского рассказала об их романе

По словам Ольги Богатой, первый шаг сделал Эдгар Каминский

Новая возлюбленная Эдгара Каминского больше не скрывает их связь. О романе и отношениях с бывшей женой своего возлюбленного Ольга Богатая, арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, рассказала программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

В прошлом году вся страна обсуждала развод солистки группы НЕАНГЕЛЫ Славы Каминской с ее супругом. А сегодня Эдгар Каминский не скрывает новую возлюбленную Ольгу Богатую. Сама девушка призналась, что первый шаг в отношениях сделал Эдгар Каминский.

"В моем случае Эдгар поступал всегда как достойный, настоящий мужчина. Он завоевывал меня, пытался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день", – призналась Ольга.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

На сегодняшний день пара готова рассказать о том, как изменилась их жизнь. Ольга уже успела познакомиться с детьми Эдгара: сыном и дочерью пластического хирурга от первого брака, Леоном и Лаурой. У Ольги тоже есть сын.

"У нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья – это самое главное", – заявила девушка. Более того, Ольга Богатая рассказала, какие у нее отношения со Славой Каминской.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30.

Ранее мы также писали, что экс-супруг Славы Каминской побывал на элитном курорте с новой возлюбленной.

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