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"Он мне чужой человек": Артем Пивоваров откровенно о своем отце

Артиста воспитала мама с бабушкой

28-летний украинский саундпродюсер Фото: Иван Марчук

Украинский певец и саундпродюсер Артем Пивоваров в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о своем отношении к родному отцу. Отметим, когда будущей звезде было всего три месяца мужчина принял решение уйти из семьи и с того момента артист не общался с ним.

Смотрите полное интервью с украинским артистом Артемом Пивоваровым:

Артема, который родился в Волчанске Харьковской области, воспитала мать и бабушка. Артист признается, что женское воспитание никак не повлияло на развитие его мужского эго. А с отцом он никогда не виделся и не общался, но знает, как он выглядит. На вопрос, если мужчина когда-нибудь обратится к нему за помощью, Пивоваров откровенно признался, что он ему чужой человек, но он воспитан так, что готов прийти на помощь любому.

Артем Пивоваров Фото: instagram.com/pivovarovmusic

"Он мне чужой человек, но я всегда готов прийти на помощь незнакомцу. Меня этому учила мама. Было много случаев, когда мне хотелось помочь кому-то. Но в случае с отцом немного другая история. Во-первых, я не знаю, чем я могу ему помочь. Касательно моей сильной мужской стороны, с этим проблем нет. Я не знаю, как маме удалось, но у меня никогда не было проблем с буллингом в школе. Как-то я пришел к маме и сказал, что меня в школе обижают и я хочу пойти на секцию борьбы. Мама тогда поддержала мое решение, но никогда в жизни она не "разбиралась" за меня с родителями других детей", – признался Артем Пивоваров.

Напомним, что ранее Артем Пивоваров снялся для социального календаря в поддержку бездомных животных.

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