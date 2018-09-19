"Он спас их от вымирания": солист Coldplay спел о большой любви Леонардо Ди Каприо

Актер безумно любит ходить в шортах карго

Леонардо Ди Каприо. Фото: Getty

Недавно голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который дружит с украинской моделью, отпраздновал 20-летие собственного благотворительного фонда, который занимается защитой дикой природы.

Поздравить с таким событием приехали Наоми Кэмпбелл, Марк Руффало, Эдвард Нортон и другие. А фронтмен группы Coldplay Крис Мартин вообще подготовил очень интересный подарок. Музыкант который посвятил Лео песню о его любви к шортам карго. Крис Мартин отметил, что давно следил за стилем Леонардо Ди Каприо, и трудно не заметить особую любовь актера к шортам карго.

В самой же песне говорится о том, что на съемочных площадках актеру не дают носить то, что ему нравится, а именно 100 пар шортов карго, которые лежат у него в шкафу. Также фронтмен Coldplay вспомнил и другую любовь Ди Каприо – кепки, как у почтальона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Īß (@missy_ib) 16 Сен 2018 в 12:58 PDT

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"Это парень (Ди Каприо, – ред.), который однажды сказал: "Я спасу шорты карго от вымирания, хотя они и должны были выйти из моды еще лет 25 назад", – объяснил выступление солист группы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Īß (@missy_ib) 16 Сен 2018 в 1:04 PDT

Напомним, самый завидный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо, похоже, решил расстаться с этим статусом. Издание US Weekly, ссылаясь на анонимный источник, сообщает, что 43-летний актер планирует сделать предложение своей 21-летней девушке Камиле Морроне.