"Она была уже очень больной": звезда "Моей прекрасной няни" сделал откровенное признание

Борис Смолкин рассказал о состоянии знаменитой актрисы во время съемок сериала

Известный российский актер Борис Смолкин, который сыграл роль дворецкого Константина в популярном сериале "Моя прекрасная няня", в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (VGTRK) рассказал о состоянии актрисы Любови Полищук во время съемок. По словам Смолкина, актриса уже тогда была очень больной и не могла стоять на ногах.

Борис Смолкин Фото: VGTRK

"Она была уже очень больной. Приезжала на съемки на час-полтора. Такая стала прозрачная березка. Эта дурацкая болезнь… Когда мы снимали последний эпизод, свадьбу Шаталина и Вики, то ей стало совсем плохо. Она не могла стоять на ногах во время массовки. Сказала мне: "Боря, можно я буду сидя участвовать в массовке". Она села рядом, а я стоял. Это не заметила даже массовка", – вспоминает актер.

Напомним, 57-летняя Любовь Полищук умерла от злокачественной опухоли позвоночника в 2006 году. Ее мама, Ольга Пантелеевна, рассказала о том, что пришлось испытать артистке перед смертью. Из-за огромных доз обезболивающих у Полищук даже случился гипертонический криз (чрезмерное повышение артериального давления), и она впала в кому.

Смотрите видео: как работа спасала Любовь Полищук от боли

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