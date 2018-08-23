"Чувствует себя выше всех остальных": брат Меган Маркл дал скандальное интервью

Томас Маркл-младший обвинил принца Гарри в том, что герцогиня Cассекская не находит времени для своего отца

Меган Маркл. Фото: AFP

Старший сводный брат Меган Маркл,Томас Маркл-младший ранее уже писал письмо принцу Гарри, а теперь и вовсе признался, что очень обижен на королевскую семью за то, что они избегают родственников Меган. Он дал интервью изданию Daily Mail, где обвинил принца Гарри в том, что герцогиня Cассекская не находит времени для своего отца.

"Сейчас Меган стала совсем другой, не такой, какой я ее помню. Она была очень заботливой, ухаживала за всеми – это было важно для нее. С тех пор как Меган попала в Голливуд, она кардинально изменилась", – заявил Томас Маркл-младший.

Кроме того, по его словам, Меган не пытается уладить семейные проблемы из-за нового королевского статуса.

"Она чувствует себя выше всех остальных", – добавил он.

Брат Меган также вспомнил о дяде Кейт Миддлтон – Гарри Голдсмите, которого ждет судебное разбирательство из-за скандалов, касающихся запрещенных препаратов.

"В прошлом они принимали чужих, вроде Миддлтон. Не понимаю, чем отличается наша семья. Они могли бы заботиться о моем отце, и он был бы счастлив", – заявил он.

Напомним, брат герцогини Сассекской не первый из ее семьи, кто дает скандальное интервью. Отец герцогини Сассекской Томас Маркл недавно снова дал провокационное интервью. Мужчина назвал семью Ее Величества представителями какого-то культа.