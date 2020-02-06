"Она космическая": Дмитрий Дикусар откровенно заговорил о романе с Ириной Билык

Хореограф до сих пор не знает истинной причины расставания с певицей

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, которому приписывали роман с Викторией Булитко, на протяжении трех лет состоял в отношениях с популярной певицей – Ириной Билык. У экс-влюбленных начался роман во время проекта "Танці з зірками", где они вместе танцевали. Но спустя время пара все таки рассталась.

В интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Дмитрий Дикусар вспомнил, как у них с Ириной завязались отношения и признался, что истинной причины их расставания до сих пор не может наверняка назвать. У влюбленных просто стихли чувства.

Ирина Билык Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Влюбленность, химия, сближение за счет проекта, общие проблемы, общие победы. Общие цели. Какой-то сразу контакт нашелся – чисто человеческий. Внутренний. Она же очень приятный, комфортный собеседник. Она очень интересная женщина. Она космическая в какой-то степени. Я раньше думал, что это кокаин, а потом выяснилось – нет. Поэтому да, я вам признаюсь, честно, я когда становился с ней в пару, мне казалось, что немного как не от мира сего, и мне казалось, что это за счет каких-то веществ. А оказалось – ничего подобного. Она просто такая необыкновенная сама по себе", – рассказывает хореограф.

По его словам, с Ириной была химия и страсть, а потом чувства куда-то пропали, подобно тому, как сгорает свеча.

"Вам никто никогда ничего не скажет в этом плане, потому что даже я не знаю. У нас отношения просто закончились. Знаете, когда свеча сгорает, вот она сгорает. Была химия, была страсть, были свежие эмоции, отношения. Потом все куда-то пропало. Никто в этом не виноват. Вы должны сразу понимать, что нет плохих, хороших. Просто, возможно, у этого романа была судьба как раз такого периода времени. С Ирой был роман 3 года, с Аленкой – больше", – поделился Дмитрий.

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