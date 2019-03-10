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Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

Одна из самых красивых пар Голливуда женится

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: AFP

Голливудская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно приобрела шикарный особняк за 5 млн долларов, официально объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом. Об этом счастливая Лопес рассказала подписчикам на своей странице Instagram.

На опубликованном снимке руки Дженнифер Лопес блистает кольцо с огромным бриллиантом стоимостью около миллиона долларов. Такое же фото можно увидеть и на странице Instagram жениха звезды с подписью: "Она сказала: "Да!". После двух лет отношений бывший спортсмен сделал во время совместного отдыха на Багамах.

Помолвочное кольцо с огромным бриллиантом
Помолвочное кольцо с огромным бриллиантом
Фото: instagram.com/jlo

Певица и бывший спортсмен познакомились 14 лет назад, когда Джей Ло была замужем за Марком Энтони. Долгое время они не общались, но случайно встретились зимой 2017 года и больше не расставались. Для голливудской звезды это будет уже четвертый брак. 

Для Алекса это будет второй брак. Ранее он в течение шести лет был женат на Синтии Скертис, с которой у него есть две дочери - 10-летняя Элла и 14-летняя Наташа. 

Напомним, Дженнифер Лопес трогательно поздравила своего возлюбленного, Алекса Родригеса, с годовщиной отношений.

Ранее Дженнифер Лопес опубликовала несколько семейных фото, на которых она запечатлена со своими двойняшками Максом и Эмми, бойфрендом Алексом Родригесом, а также ее мамой Гваделупе. 

Смотрите также в нашем сюжете о возвращении Дженнифер Лопес на большие экраны:

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