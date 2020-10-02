Она снова это сделала: Даша Астафьева показала бэкстейдж с откровенной фотосессии

Модель позировала в красном плаще и без нижнего белья

Певица и модель Даша Астафьева показала своим поклонникам, как проходит ее обычная фотосессия. Секс-символ украинского шоу-бизнеса опубликовала короткое видео на котором запечатлен процесс очередной съемки. Перед камерой Даша позировала без белья, прикрывшись красным плащом.

Бэкстейдж ролик опубликован на странице Астафьевой в Instagram. Поклонники могут увидеть свежие кадры, которые еще не опубликованы в Сети. На них – Даща в нюдовом бра, длинном плаще и черном платье с пышной юбкой.

Певица Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Во всех образах Астафьева выглядит, как всегда, очень гармонично.

INSTAGRAM

Восторженные фолловеры Даши засыпали ее комплиментами в комментариях к посту: "Как же это красиво. Даша – ты воплощение женственности", "Даша, ты самая красивая!", "Роскошная, шикарная, великолепная. Даша, ты как вино".

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А недавно Даша Астафьева без макияжа показала прогулку со своими родителями.

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