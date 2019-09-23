"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Пациентка клиники, в которой лечат актрису, рассказала новые детали

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк накануне перенесла вторую операцию. Сейчас актриса, которой диагностировали рак четвертой степени, находится в клинике под наблюдением врачей. Медики дают утешительный прогноз и заявляют, что у кинозвезды есть все шансы на выздоровление.

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Но, на фоне всех позитивных новостей, в эфире одной из российских телепередач пациентка, которая лечится в той же клинике, что и Настя, поделилась печальной информацией. Оказывается, что Заворотнюк отключили от аппаратов, лекарства не дают, специалисты поддерживают лишь работу сердца: "Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца".

Также стала известна стоимость лечения в клинике, в которой находится Анастасия. Суточное пребывание Заворотнюк стоит 40 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен, – ред.). Однако ранее СМИ также заявили, что с лечением семье актрисы помогли друзья. Они сумели привязать ее по страховому полису к одной из лучших частных московских клиник. Таким образом, нахождение в больнице для Анастасии Заворотнюк – бесплатное.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, после которой у врачей появилась надежда, что актриса пойдет на поправку.

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