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"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

Сегодня, 20:20

Полина Ололо обвиняет бывшего мужа в том, что он похитил ее сыновей

Жена рэпера Сереги – Полина Ололо впервые встретилась со своими детьми, после того, как они были похищены их звездным папой. Платона и Марка женщина нашла в одном из отельных комплексов под Киевом. Полина утверждает, что сыновья запуганы и очень изменились.

Напомним, что в начале 2020 года бывшая супруга известного рэпера Сереги (Полиграф ШарикоFF) Полина Ололо заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Она не знала, где находились мальчики, и не имела возможности общаться с ними даже по телефону.

Спустя месяцы Полине удалось увидеть ребят. О долгожданной встрече она рассказала в посте, опубликованном на странице в Instagram.

INSTAGRAM

"Наша первая встреча! Платона реакция была для меня не то что удивительной, убийственной! Поведение ребёнка очень сильно изменилось. Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу – сейчас просто боятся ко мне подойти и крепко обнять, как они того хотят", – поделилась она.

Ололо отметила, что детей она воспитывала с уважением к людям, не баловала их, но и ни в чем не отказывала ребятам. Однако после разлуки с мамой Марк и Платон изменились.

"Дети никогда не погружались в наше материальное положение, они не разбалованы, но я никогда и ни в чем не отказывала. Я воспитывала наших детей достойно, с уважением к окружающему миру, людям, к женщинам. Сейчас они очень запуганы и обработаны! Платон говорил совершенно не присущими ему фразами: "Ты не обеспеченная" , "Как мы будем зарабатывать", – рассказала Полина.

Тем не менее, бывшая жена Сереги намерена до конца бороться за детей и надеется, что правда будет на ее стороне.

"У нас идут судебные разбирательства, первое заседание назначено на 22 июня. Согласно законодательству, дети с 10 лет могут сделать свой выбор в пользу одного из родителей прямо в зале суда. Отец тянет время до августа, когда младшему сыну исполнится 10 лет. Сергей не может допустить, чтобы дети дали слабину и выбрали меня, поэтому пускает в ход разные манипуляции", – добавила Ололо.

Что касается самого Сереги, то артист не комментирует ситуацию.

Смотрите сюжет о скандалах, в которые были втянуты дети звезд:

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