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Они увидят меня в последний раз в гробу: отец Меган Маркл резко высказался о дочери и принце Гарри

Томас Маркл дал новый комментарий об отношениях с королевской семьей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Отец Меган Маркл в очередной раз прокомментировал отношения с дочерью и зятем. Томас Маркл, который ранее заявил, что его дочь разрушила королевскую семью, решил защитить свою репутацию в новом документальном фильме. Об этом сообщает The Independent.

Смотрите также видео о том, что Меган Маркл лишили королевских привилегий:

Программа "Томас Маркл: моя история" была снята еще в октябре 2019 года в доме Маркла в Мексике. Томас рассказывает о своем отсутствии на королевской свадьбе в мае 2018 года, о том, как его изображали в средствах массовой информации, и о том, как он узнал новости о беременности своей дочери по радио.

"Я хочу, чтобы Гарри и Меган посмотрели эту программу и знали, что это нечестно", – сказал он.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Кроме того, по словам Томаса, он опасается, что Меган Маркл и принц Гарри увидят его на похоронах.

"Они могут увидеть меня в последний раз, когда меня будут опускать в землю. Я не думаю, что в сейчас они рады видеть меня или хотят поговорить со мной", – сказал Маркл.

Ранее мы также писали, что отец Меган Маркл будет выступать против герцогини в суде.

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