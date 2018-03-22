ONUKA представила новый альбом MOZAЇKA

Новый альбом ONUKA MOZAЇKA продолжает и развивает идеи двух прежних релизов проекта – дебютного одноименного альбома и 4-трекового VIDLIK EP.

По словам идеолога ONUKA Наты Жижченко, MOZAЇKA – это история про череду удивительных совпадений, стечений обстоятельств и символов".

MOZAЇKA – цельное полотно, собранное из сотен мелких деталей и фрагментов. В каком-то смысле, это альбом-приквел, дающий полное представление о том, как устроена Вселенная ONUKA и, вместе с тем, объясняющий, почему эта Вселенная устроена именно так.

Через MOZAЇKA проходит два основных лейтмотива. Первый – личная история Наты. Ее переживания, чувства, воспоминания. Жизнеутверждающий STRUM (совместно с оркестром НАОНИ) – бабушке, еще одному важному человеку в жизни Наты.

Пилотный сингл VSESVIT (вышел осенью 2017 года) проливает свет на главные источники вдохновения ONUKA. Для записи этой композиции Ната и Женя Филатов (саунд-продюсер альбома) пригласили в студию Эрика Муке из проекта Deep Forest. Ранние записи культовых французов произвели впечатление на Нату. Ее любовь к world music родом оттуда – с пыльной кассетной полки, из 90-х.

Второй, зеркальный лейтмотив альбома – реакция на окружающие события и явления. Уже не в центре, но контрапунктом на MOZAЇKA снова возникает тема Чернобыля. Но если песня 1984 из мини-альбома VIDLIK была пронзительной и трагичной, то инструментальный номер ARKA звучит волшебно, завораживающе. В нем восхищение монументальностью "арки" – проекта "Укрытие-2" (новый саркофаг для четвертого реактора Чернобыльской АЭС).

GOLOS и GUNS DON’T SHOOT – мощные электронные боевики. Чеканный маршевый ритм, тревожные, патетические аккорды. Детский хор, наконец. Как тут не вспомнить Pink Floyd! В отдельных моментах ONUKA пробуют себя в сложном жанре музыкальных манифестов. Темы войны, тоталитарных режимов, агрессии, нетерпимости в творчестве ONUKA легко рифмуются с культовыми произведениями XX века – альбомом (и фильмом The Wall), книгами Оруэлла и мелодекламациями Анны Кларк.

Вместе с тем, каждая песня альбома – цельное, концептуально завершенное послание. Так, в ALL FRIENDS, текст к которому был написан Натой в день смерти Кузьмы, отсылки к стихам Блока и Кирсанова. Слова припева "Ми як криги, Надто крихкі" тонут в раскатах электронных барабанов, сделанных из звуков ломающихся льдин.

Последний фрагмент MOZAЇKA – самый важный. Альбом закрывает композиция VATRA.

История ONUKA рассказана по всем законам револьверной композиции. Все заканчивается тем, с чего на самом деле все началось. Это и есть MOZAЇKA. Только сейчас: все сложилось.

Ранее ONUKA Ната Жижченко разместила на своей странице в Instagram свою детскую фотографию.