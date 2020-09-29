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ONUKA представила самую интимную песню в своей дискографии

Сегодня, 15:50

Солистка группы Ната Жижченко посвятила новый трек сыну

Украинская группа ONUKA презентовала свой новый трек – СЕАНС. Он был написан в начале весны, незадолго до локдауна, внезапно обрушившегося на весь мир.

Символично, что Ната Жижченко и Евгений Филатов поставили все на паузу немного раньше в связи с личными событиями: Ната готовилась стать мамой. Именно поэтому СЕАНС – пожалуй, самый интимный трек в дискографии ONUKA за все шесть лет. На смену социальным месседжам (альбомы "VIDLIK" и MOZAЇKA) приходит откровенный разговор о личном – о страхах.


"СЕАНС посвящен нашему сыну Саше, написан с мыслями о нем. Это сингл о борьбе с предубеждениями и стереотипами. Он о том, что я сейчас на пути к чему-то большему, на пути к победе над своими страхами. И только когда удастся побороть их, я обрету полную гармонию", – говорит Ната Жижченко, лидер группы ONUKA:

Клип на трек СЕАНС – поэтичная история о смелой героине, которая не боится смотреть в лицо своим страхам. Режиссёр этой "истории" – саундпродюсер и супруг Наты – Евгений Филатов. Съемки клипа проходили на Планерной горе и в лесу вблизи села Ходосовка в Киевской области. Для всей команды они стали испытанием – съемочный процесс длился 25 часов. Присутствовал на съемках и сын Наты и Жени, которому на тот момент был всего месяц.

Напомним, солистка ONUKA Наталья Жижченко впервые показала лицо новорожденного сына. Ранее ONUKA призналась, в честь кого назвала новорожденного сына Александром.

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клип песня группа Onuka
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