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ONUKA призналась, в честь кого назвала новорожденного сына Александром

Сегодня, 16:24

Ната Жижченко не стала нарушать семейную традицию

14 мая 2020 года лидер украинской группы ONUKA Ната Жижченко впервые стала мамой. Певица родила своему супругу – солисту группы The Maneken Евгению Филатову – сына. Своего первенца звездная семья назвала Александром. Как оказалось, с выбором имени у артистов проблем и споров не было – сына они назвали на честь дедушки ONUKA. Именно он в детстве привил любовь к музыке и украинских инструментам в виде сопилке.

О том, что их первенец был назван в честь дедушки ONUKA рассказала в интервью Viva!. 35-летняя исполнительница отметила, что Александром также зовут отца и старшего брата.

"Остановились на имени Александр – в честь моего деда, я продолжаю его линию. К тому же, у меня папа и старший брат – Александры. В нашем роду люди очень консервативно относятся к выбору имен. Возможно, это своеобразный стержень, который держит связь поколений", – пояснила украинская певица.

Смотрите эксклюзивное интервью с лидером группы ONUKA Натой Жижченко:

Ее супруг Евгений Филатов добавил, что их семья не хотела нарушать традицию: "Александр значит защитник. Ната окружена Александрами и не хотелось бы нарушать эту традицию".

Также Ната Жижченко рассказала, как сообщила Евгению о том, что он вскоре станет отцом.

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