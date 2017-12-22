Опубликован третий официальный портрет принца Гарри и Меган Маркл

В честь своей помолвки принц Гарри и Меган Маркл опубликовали в сети свои первые официальные портреты. Фотографии получили огромное количество положительных отзывов в сети, поэтому было решено опубликовать еще один снимок влюбленных, в знак благодарности за теплые слова от всех поклонников. На фото Меган Маркл позирует в красивом черном платье от британского бренда Ralph & Russo. Выяснилось, что цена платья – 75 тысяч долларов (более 2 млн грн.)

Фото: Instagram

На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram написали слова благодарности поклонникам: "Огромное спасибо за большое количество замечательных отзывов. Пара очень признательна за теплые и приятные слова в их адрес. В знак благодарности, они решили поделиться со всеми вами еще одним снимком, сделанным в день фотосессии".

Ранее Меган Маркл в стильном наряде впервые присоединилась к принцу Гарри в официальной поездке.

Также, в сети появились наброски будущего свадебного платья Меган Маркл. Возможный вариант наряда представила израильский дизайнер свадебных и вечерних платьев Инбаль Дрор.