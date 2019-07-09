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Организаторы Atlas Weekend ответили, будет ли выступать A$AP Rocky на фестивале

Хедлайнера украинского фестиваля арестовали в Швеции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Выступление A$AP Rocky на Atlas Weekend под угрозой
Выступление A$AP Rocky на Atlas Weekend под угрозой
Фото: Getty Images

Хедлайнера 5 дня Atlas Weekend 2019, известного американского репера A$AP Rocky арестовали в Швеции по подозрению в нападении. В день старта фестиваля, 9 июля, организаторы Atlas Weekend впервые прокомментировали, состоится ли выступление репера в Украине. Об этом сообщает УНИАН.

Cмотрите, как шла подготовка к Atlas Weekend:

По словам основателя Atlas Weekend Дмитрия Сидоренко, о том, приедет ли A$AP Rocky на фестиваль в Киеве, станет известно только через несколько дней.

"A$AP нанял адвокатов, которые уже подали апелляцию. Суд должен рассмотреть ее в течение 48-ми часов. Поэтому в среду или четверг уже будет точно известно о том, состоится ли его выступление в Киеве. Его менеджмент убеждает нас, что все будет хорошо", – ответил Дмитрий.

Он добавил, что в настоящее время организаторы ведут переговоры с представителями артистов, которые могли бы заменить репера. "В крайнем случае будет замена", – комментирует Сидоренко.

A$AP Rocky в настоящее время находится в тюрьме.

Фестиваль Atlas Weekend стартовал 9 июля на территории ВДНХ. Полное расписание выступлений мы публиковали здесь.

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