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Нацотбор на Евровидение-2020: Руслан Квинта отреагировал на скандал с TVORCHI

Продюсер шоу заявил, что солисту Джеффри Кенни не хватает опыта живых выступлений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32

22 февраля во время финала Национального отбора на "Евровидение-2020" разгорелся скандал после выступления украинской группы TVORCHI. Сразу после шоу солист Джеффри Кенни заявил, что слышал в наушниках только свой голос, но не музыку. Более того, музыканты обвинили организаторов в непрофессионализме и заверили, что больше никогда не примут участия в Национальном отборе.

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"Это произошло впервые и повторилось. Они получили, что хотели. Ужасный непрофессионализм и позор. Я разочаровался. Я никогда не вернусь сюда", – заявил Джеффри Кенни.

На громкое заявление уже отреагировали организаторы Нацотбора на "Евровидение-2020". На официальной странице телеканала "СТБ" продюсер шоу Руслан Квинта заявил обратное – у группы была исправная аппаратура. Как считает продюсер, Джеффри Кенни просто не хватает опыта живых выступлений.

TVORCHI
TVORCHI
Фото: instagram.com/tvorchi_official

"Все видели, что Джефри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке и пел синхронно с бэк-вокалистами. Это означает, что звук солиста поступал должным образом. Причина того, что он выпал из тональности и у него был нестабильный вокал – в отсутствии опыта. Мы сталкивались с этими моментами у Джеффри на всех этапах отбора, начиная от кастингов и до финала. Помогали группе исправить их во время репетиций. Но, как показало финальное выступление, ребятам есть над чем работать", – отметил Руслан Квинта.

Также перед выходом на сцену, по словам Квинты, каждый вокалист проверяет наличие звука в его "инейрах", слышит ли он себя. Проверку эту TVORCHI прошли. В комментариях под постом TVORCHI поблагодарили за сотрудничество организаторов, но своей вины в произошедшем не видят: "Мы благодарим вас за сотрудничество. Но это очень низко с вашей стороны – звонить и говорить, что ищете виновных и разберетесь в ситуации, а во время этого писать такую статью. Странно слышать от профессионалов: "Это техника, всякое может быть". На этом закроем эту тему".

Смотрите подробности украинского Нацотбора на "Евровидение-2020":

Ранее мы рассказывали, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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