"Организм перестал принимать пищу": Даша Квиткова шокировала признанием об опасном расстройстве

Победительница шоу "Холостяк-9" призналась, что четыре года страдала анорексией

Невеста Никиты Добрынина, блогерка Даша Квиткова ошеломила своих поклонников неожиданным признанием. Победительница шоу "Холостяк-9" рассказала в своем Instagram профиле, что несколько лет боролась с анорексией.

В посте Даша выразила недовольство тем, что каждой девушке приходится сталкиваться с критикой из-за своей внешности, соответствовать "стандартам" красоты и модным трендам.

"Так злит, что сейчас девушки, у которых нет модельных параметров не могут чувствовать себя комфортно, потому что общество почему-то решает, что может осудить или упрекнуть их в нескольких лишних килограммах", – написала в посте жена "холостяка".

Даша Квиткова Фото: instagram.com/kvittkova

По словам Даши, в возрасте 15 лет она страдала от буллинга, из-за чего даже перестала есть.

"Я редко рассказывала, до чего меня довели те, кто был не прочь рассказать мне, что у меня бедра не того размера... В 15 лет мое стабильное психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать – это остановить слезы и перестать есть. Месяц длился мой бойкот еде. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов врагом своего тела", – вспоминает 22-летняя Квиткова.

Она поведала фолловерам, что со временем похудела на 11 килограмм, но столкнулась с множеством проблем в организме. Даша также боялась вернуться к прежнему весу.

"Я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. 4 года. Четыре года длился мой собственный ад. Ужиная дома я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку, а после бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась", – рассказала возлюбленная Добрынина.

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Постепенно, спустя четыре года, Даше стало лучше. Она стала адекватно смотреть на себя и свою фигуру, а окончательно отбросить все свои комплексы смогла во время участия в проекте "Холостяк".

Напомним, что недавно певица Настя Каменских рассказала, как измотала себя диетами.

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