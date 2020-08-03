Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Организм перестал принимать пищу": Даша Квиткова шокировала признанием об опасном расстройстве

Сегодня, 14:02

Победительница шоу "Холостяк-9" призналась, что четыре года страдала анорексией

Невеста Никиты Добрынина, блогерка Даша Квиткова ошеломила своих поклонников неожиданным признанием. Победительница шоу "Холостяк-9" рассказала в своем Instagram профиле, что несколько лет боролась с анорексией.

В посте Даша выразила недовольство тем, что каждой девушке приходится сталкиваться с критикой из-за своей внешности, соответствовать "стандартам" красоты и модным трендам.

"Так злит, что сейчас девушки, у которых нет модельных параметров не могут чувствовать себя комфортно, потому что общество почему-то решает, что может осудить или упрекнуть их в нескольких лишних килограммах", – написала в посте жена "холостяка".

Даша Квиткова
Даша Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

По словам Даши, в возрасте 15 лет она страдала от буллинга, из-за чего даже перестала есть.

"Я редко рассказывала, до чего меня довели те, кто был не прочь рассказать мне, что у меня бедра не того размера... В 15 лет мое стабильное психическое состояние дало сбой. Единственное, что я могла сделать – это остановить слезы и перестать есть. Месяц длился мой бойкот еде. Я воспринимала каждый кусочек хлеба, мяса или других продуктов врагом своего тела", – вспоминает 22-летняя Квиткова.

Читайте также:
Имена придумали: Даша Квиткова заговорила о пополнении в их с Никитой Добрыниным семье

Она поведала фолловерам, что со временем похудела на 11 килограмм, но столкнулась с множеством проблем в организме. Даша также боялась вернуться к прежнему весу.

"Я боялась есть, я боялась еды, боялась снова вернуть свои старые параметры. 4 года. Четыре года длился мой собственный ад. Ужиная дома я дрожащими руками ела салат и ругала себя за каждую съеденную ложку, а после бежала взвешиваться, в надежде, что цифра не изменилась", – рассказала возлюбленная Добрынина.

О самых абсурдных и опасных диетах смотрите в сюжете:

Постепенно, спустя четыре года, Даше стало лучше. Она стала адекватно смотреть на себя и свою фигуру, а окончательно отбросить все свои комплексы смогла во время участия в проекте "Холостяк".

Напомним, что недавно певица Настя Каменских рассказала, как измотала себя диетами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С топом и джинсами: Даша Квиткова показала, как носить пиджак oversize летом "Не можем поверить": Никита Добрынин и Даша Квиткова сделали друг другу подарок на свадьбу Даша Квиткова показала, как выглядит ее пресс утром
анорексия Дарья Квиткова
Реклама

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Тесто для чебуреков как в чебуречных. Рецепт с фото
Тесто для чебуреков как в чебуречных. Рецепт с фото
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов

Популярные статьи

Сегодня, 11:38Events

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 07:51Психология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

Сегодня, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

Вчера, 14:42Events

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

Вчера, 10:43Events

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Наталье Могилевской – 45: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

Вчера, 07:17Events

Ильин день-2020: яркие открытки, поздравления, картинки и стихи

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака

Вчера, 06:30Events

Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

1 августаFun

Ильин день: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня

1 августаТехно

Разоряют владельцев: ТОП-7 самых ненадежных авто с пробегом

1 августаАфиша

Джейсону Момоа – 41! Лучшие роли звезды "Игры престолов"

1 августаFun

1 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

31 июляАктуально

Нарушение менструального цикла – причина бить тревогу

31 июляШоу-бизнес

Соседи Заворотнюк рассказали о встрече с актрисой: как сейчас выглядит онкобольная звезда

31 июляАктуально

Об этом не говорят вслух: что такое климакс

Новости партнеров

Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Богомолов показал, почему взял в жены Ксению Собчак
Богомолов показал, почему взял в жены Ксению Собчак
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой
Помолоділа Лорак звела з розуму видом в образі солодкої кицьки
Помолоділа Лорак звела з розуму видом в образі солодкої кицьки
У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер
У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять