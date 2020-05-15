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"Организм вел себя странно": Влад Яма заявил, что переболел коронавирусом

Судья "Танців з зірками" не мог вылечить кашель две недели

Инна Петрова
Сегодня, 16:56

Украинский хореограф Влад Яма заявил, что переболел коронавирусом. Судья "Танців з зірками" предполагает, что симптомы, которые мучили его во время пребывания в Америке, могут быть связаны с COVID-19.

Напомним, что недавно Влад Яма вспомнил подробности конфликта с Лесей Никитюк, случившемся во время шоу "Танці з зірками" в 2018 году.

Хореограф Влад Яма
Хореограф Влад Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Многие знаменитости переболели коронавирусом, а кто-то только подозревает, что был заражен. Так, Влад Яма считает, что мог заразиться, когда находился вместе со своей семьей в США в феврале этого года, передают "Факты".

"Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке, было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным – приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час", – поделился Яма в интервью.

Танцор добавил, что практически уверен в том, что это был коронавирус, однако тест он не делал. При этом, ни у его супруги Лили, ни у сына Леона или у людей, с которыми он каждый день общался, симптомов вируса не было.

Смотрите в сюжете, как знаменитости объявили войну коронавирусу:

Ранее стало известно, что звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" – 66-летний актер Тони Шалуб победил коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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