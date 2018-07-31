Орландо Блум дважды прервал спектакль и наорал на зрителя

Как оказалось, актер сделал замечание женщине, которая смотрела на планшет, а не на сцену

Орландо Блум. Фото: Getty

Голливудский актер Орландо Блум, который высказался о чувствах к Кэти Перри, очень не любит, когда зрители пренебрегают его творчеством. Мужчина даже способен прервать театральную постановку, чтобы сделать замечание.

Так он и поступил на днях. Орландо Блум отругал зрительницу во время спектакля "Киллер Джо", в котором принимает участие – за то, что та смотрела в свой iPad, а не на сцену. Об этом инциденте рассказал один из зрителей спектакля в театре Вест-Энда.

Орландо Блум в спектакле Фото: соцсети

В своем Twitter он написал, что Блум дважды сделал замечание женщине, которая не выключала свой планшет. Сначала он настойчиво попросил даму убрать iPad, а затем не выдержал и прокричал: "Убери свой *** iPad, я жду!". Зрители в зале были в шоке от увиденного, однако никто не осудил Блума. Многие подтверждают, что Орландо часто делает замечания зрителям, а в этом случае даже не вышел из своего образа, поэтому был настолько груб. Неизвестно, как к этому отнеслась сама зрительница, чье поведение обсуждал весь зрительный зал.

Орландо Блум в спектакле Фото: соцсети

Один из тех, кто сидел позади женщины, написал, что планшетом она лишь обмахивалась, как веером, потому что в зале было очень жарко.

Напомним, недавно звезды трилогии "Властелин колец" Орландо Блум и Кейт Бланшетт побывали на программе Джеймса Кордена "The Late Late Show". В разговоре коллеги по фильму "Властелин колец" признались, как им было работать вместе. Исполнитель роли Леголаса признался, что в первый съемочный день он сразу же "втюрился" в Бланшетт.