Орландо Блум сделал новую татуировку и оконфузился: что произошло
45-летний актер решил посвятить тату своему сыну
Известный британский актер Орландо Блум, который перенес дату свадьбы с Кэти Перри, сделал татуировку в честь своего сына. Однако тату-мастер допустил ошибку в работе и звездного папу высмеяли в сети.
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Татуировкой, посвященной своему единственному сыну, Орландо Блум похвастался на странице в Instagram. "Новая тату. Догадаетесь, о ком она?", – написал в посте Блум.
На фото видно, что актеру набили дату и символы азбуки Морзе. Сообразительные фоллловеры актера предположили, что там может быть зашифровано имя его ребенка. Там также указаны дата и время, когда мылыш появился на свет.
Напомним, что у Орландо Блума есть сын Флинн, который родился в браке с австралийской супермоделью Мирандой Керр в январе 2011 года.
Вскоре подписчики Орландо заметили ошибку в имени, написанном на руке звезды, о чем сообщили в комментариях. После тату-мастер, который сделал Блуму татуировку, признал свою ошибку. "Потрясающее напоминание Орландо Блуму о его сыне. И да, забыли точку, мы знаем. Скоро все исправим", – написал татуировщик в социальной сети и запостил совместное селфи с Орландо.
Зимой 2019 года появилась информация о том, что Орландо Блум и Кэти Перри собираются пожениться. 34-летняя певица и 42-летний актер обручились год назад в День святого Валентина. Певица рассказала в интервью, что возлюбленному удалось сделать предложение руки и сердца незабываемым.
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