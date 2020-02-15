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Орландо Блум сделал новую татуировку и оконфузился: что произошло

45-летний актер решил посвятить тату своему сыну

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Орландо Блуму сделали татуировку с ошибкой
Орландо Блуму сделали татуировку с ошибкой
Фото: instagram.com/orlandobloom

Известный британский актер Орландо Блум, который перенес дату свадьбы с Кэти Перри, сделал татуировку в честь своего сына. Однако тату-мастер допустил ошибку в работе и звездного папу высмеяли в сети.

О неудачных татуировках звезд смотрите в сюжете:

Татуировкой, посвященной своему единственному сыну, Орландо Блум похвастался на странице в Instagram. "Новая тату. Догадаетесь, о ком она?", – написал в посте Блум.

Фото: instagram.com/orlandobloom/

На фото видно, что актеру набили дату и символы азбуки Морзе. Сообразительные фоллловеры актера предположили, что там может быть зашифровано имя его ребенка. Там также указаны дата и время, когда мылыш появился на свет.

Напомним, что у Орландо Блума есть сын Флинн, который родился в браке с австралийской супермоделью Мирандой Керр в январе 2011 года.

Вскоре подписчики Орландо заметили ошибку в имени, написанном на руке звезды, о чем сообщили в комментариях. После тату-мастер, который сделал Блуму татуировку, признал свою ошибку. "Потрясающее напоминание Орландо Блуму о его сыне. И да, забыли точку, мы знаем. Скоро все исправим", – написал татуировщик в социальной сети и запостил совместное селфи с Орландо.

Орландо Блум сделал тату с ошибкой | Фото: instagram.com/balazsbercsenyi/

Зимой 2019 года появилась информация о том, что Орландо Блум и Кэти Перри собираются пожениться. 34-летняя певица и 42-летний актер обручились год назад в День святого Валентина. Певица рассказала в интервью, что возлюбленному удалось сделать предложение руки и сердца незабываемым.

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