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Подготовка к "Оскару 2019": вопрос расизма, эмиграционный скандал и украинские СМИ на местном канале

Съемочная группа "Сегодня" дала интервью корреспондентам американского телеканала АВС

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:19
"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: Сегодня

С 24 на 25 февраля состоится самое ожидаемое и грандиозное событие в мире кино – 91-я церемония награждения премии "Оскар". И буквально за два дня до мероприятия съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре", оказалась в настоящем водовороте кинособытий. Впрочем, Дэн Кушнарев, оператор, режиссер Олесь Середицкий и Вячеслав Лакомкин отлично со всем справились и взяли "новую высоту".

Красную дорожку готовят и днем, и ночью, а работы еще много. Фанаты даже волнуются, ведь до церемонии осталось всего два дня! Поговаривают, что рабочие не успевают по графику. Но, сейчас в Лос-Анджелесе хватает и других горячих тем для обсуждения.

Дело в том, что в связи с новой эмиграционной политикой, которую сейчас внедряет президент США Дональд Трамп, Голливуд всколыхнул еще один скандал: мексиканский актер Хорхе Антонио Герреро не сможет приехать на церемонию "Оскар", ведь ему трижды отказали в визе. Не помогли даже приглашение от продюсеров и киностудии. Напомним, что Герреро исполнил одну из ролей в фильме "Рома". Лента получила 10 номинаций на премию "Оскар 2019".

Не прекращают обсуждать и то, что среди номинантов, как всегда, очень мало афроамериканцев. Ведь вопрос расизма поднимается на "Оскаре" чуть ли не каждый год.

Съемочная группа "Сегодня" в Лос-Анджелесе
Съемочная группа "Сегодня" в Лос-Анджелесе
Фото: Сегодня

Но, скандалы скандалами, а вот наши ребята не упускали возможности создавать здесь положительный имидж Украины. Съемочная группа "Сегодня" дала интервью корреспондентам американского телеканала АВС, который является официальным транслятором "Оскара" на территории США. Они узнали, что ради церемонии мы преодолели почти десять тысяч километров, и канал "Украина" – единственный из отечественных СМИ получил аккредитацию на вручение кинопремии. 

Съемочная группа "Сегодня"
Съемочная группа "Сегодня"
Фото: Сегодня

Джоэл Эдгертон, сыгравший в таких фильмах, как "Звездные войны" и "Великий Гэтсби", в число номинантов в этом году не попал, но отметил, какие картины заслуживают внимания.

"Это очень помогает, когда фильмы несут в мир некое послание, тогда у них и рождаются настоящие кинозвезды, которые могли бы сыграть и в Украине", – отметил Джоэл Эдгертон.

Кроме этого, стало известно, что почти все претенденты в номинации "Лучший саундтрек" будут выступать во время церемонии "Оскар": а это Брэдли Купер и Леди Гага, а также группа "Квин". Отказался от выступления только известный американский рэпер Кендрик Ламар, который исполнил песню к фильму "Черная Пантера".

Напомним, сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Отметим, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара".  Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30. Ведущими телемарафона станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Также напомним, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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