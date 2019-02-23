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Дорогая реклама, странные подарки и фильмы-фавориты: новые подробности об "Оскаре 2019"

Красную дорожки и основные локации "Оскара 2019" едва успевают подготовить к церемонии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:47
"Оскар 2019"
"Оскар 2019"
Фото: Сегодня

До самого значимого события в мире кино – церемонии награждения премии "Оскар" осталось чуть больше 24 часов, а основные локации и красная дорожка до сих пор не готовы. Об этом не по наслышке знает съемочная группа "Сегодня", которая является единственной из украинских СМИ на "Оскаре". Дэн Кушнарев, а также Олесь Середицкий, которые сейчас в Лос-Анджелесе и следят за подготовкой к "Оскару 2019" уверяют, что размах приготовлений к телетрансляции впечатляет, а ведь ее по всему миру будут смотреть миллионы людей.

Казалось бы, расходы на это мероприятие колоссальные, но киноакадемия их отобьет с лихвой. И недавно стало известно, сколько будет стоить реклама во время церемонии "Оскар". Оказывается, что тридцатисекундный ролик обойдется заказчикам в два с половиной миллиона долларов!

Несмотря на то, что сумма космическая, желающих заказать рекламу - немало. Бренды известных компаний выкладывают по 20 тысяч долларов за то, чтобы их товары попали в подарочные корзины номинантов. Кому-то из звезд достанутся, например, сладости из конопли или вантуз.

"Это просто некий мешок веселья. Там могут быть, ну очень разные вещи. Не повезет только тому, кому придется за свой подарок платить налоги", – отметил создатель маркетинговой компании Леш Фейри.

Но больше всего фанаты обсуждают, конечно же, номинантов. Своими ожиданиями с нами поделился чемпион мира по ушу Виктор Мигалчан – украинский актер, эмигрировавший в США.

"В этом году мой фаворит, и я, конечно, за них болею – это "Богемная рапсодия". Я с детства был фанатом группы Queen, я очень люблю их музыку, их творчество, и вообще историю, она чрезвычайная для меня", – прокомментировал Виктор Мигалчан.

Виктор Мигалчан Скриншот из видеоролика

Кроме того, как известному спортсмену Виктору хотелось бы увидеть среди номинантов и фильм о единоборствах.

"Я не помню ни одного фильма, в основе которого история о боевых искусствах, кроме разве что "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", который получил четыре награды "Оскар", до него и после него никого не было", – добавил Мигалчан.

А учитывая, что едва ли не впервые среди номинантов появился фильм на основе комиксов – это "Черная пантера", может, скоро, дождемся действительно достойного боевика.

Стоит отметить и то, что награды вроде "Оскара" – это всегда события не только о кино, но и о моде и красоте. Звезды готовятся к этому мероприятию месяцами. Они пропадают в спортзалах, на примерках у дизайнеров и, конечно, у косметологов. Например, известным модником в Голливуде считают режиссера и номинанта на "Оскар 2019" - Спайка Ли (фильм "Черный клановец"). Его яркие пиджаки и береты мы уже видели на Каннском и Венецианском кинофестивалях. Не забыл нас режиссер и здесь – в Голливуде!

"Привет, Украина! Спасибо всем, кто поддерживает мой фильм "Черный Клановец", – отметил режиссер.

Но таблоиды в предвкушении появления еще одной экстравагантной парочки: леди Гаги и Брэдли Купера. И если с элегантными костюмами Купера все более или менее понятно, то от Гаги можно ожидать чего угодно. На Венецианском кинофестивале мы видели ее в платье под названием "розовый фламинго". На "Золотом Глобусе" – в платье в нежно-голубых тонах, как и ее волосы. В чем появится звезда на церемонии "Оскара" – узнаете уже в воскресенье во время трансляции на телеканале "Украина".

Леди Гага и Дэн Кушнарев Скриншот из видеоролика

Напомним, что сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Отметим, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара".  Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30. Ведущими телемарафона станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Также напомним, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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