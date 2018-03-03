"Оскар-2018": Google назвал самые популярные запросы украинцев

Уже 4 марта состоится 90-я юбилейная церемония награждения Американской академией киноискусств премий "Оскар". Букмекеры уже вовсю делают ставки, кто же получит заветные статуэтки. Даже поисковая система Google представила рейтинг запросов от украинских пользователей по всем номинантам.

Стоит отметить, что по количеству самых частых запросов в Google, украинцы отдали бы статуэтку в номинации "Лучший фильм" военной драме "Дюнкерк" Кристофера Нолана. Второе место заняла мелодрама "Форма воды" Гильермо дель Торо, а третье — ужастик "Прочь" (в некоторых переводах "Ловушка") Джордана Пила.

Полный рейтинг фильмов-номинантов пользователей Google Украина:

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Ловушка"

"Темные времена"

"Зови меня своим именем"

"Секретное досье"

"Леди Берд"

"Призрачная нить"

"Три билборда на границе Эббинг, Миссури"

В номинации "Лучшая женская роль" победу украинцы отдали бы Марго Робби за роль фигуристки Тони Хардинг в фильме "Я, Тоня". Второе место заняла Сирша Ронан за роль в фильме "Леди Берд", а третье место — Мерил Стрип за "Секретное досье".

Полный рейтинг киноактрис-номинантов пользователей Google Украина:

Марго Робби

Сирша Ронан

Мерил Стрип

Салли Хокинс

Фрэнсис Макдорменд

Что касается номинации "Лучшая мужская роль", то украинцы больше всего искали в Google имя Дензела Вашингтона, сыгравшего в фильме "Роман Дж. Израэл, Esq". Вторую строчку занял Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", а третью — Тимоти Чаламет за роль в фильме "Назови меня своим именем".

Полный рейтинг киноактеров-номинантов пользователей Google Украина:

Дензел Вашингтон

Гэри Олдмен

Тимоти Чаламет

Дэниел Калуя

Дэниэл Дэй-Льюис

Напомним, за награду в категории "Лучший фильм" поборются 9 картин. Наибольшее число номинаций у фильмов "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Отметим, что прямую трансляцию церемонии можно будет увидеть в ночь с 4 на 5 марта на канале "Украина".