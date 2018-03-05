"Оскар-2018": лучшая женская роль второго плана Эллисон Дженни

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана" получила актриса Эллисон Дженни за роль в фильме "Тоня против всех" режиссера Крейга Гиллеспи. Это биографическая спортивная комедия о Тоне Хардинг – одной из самых известных и скандальных фигуристок планеты.

За победу в этой номинации также боролись Лесли Мэнвилл, Лори Меткалф, Мэри Джей Блайдж, Октавия Спенсер, — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Актриса Эллисон Дженни: "Я сделала это все сама, – пошутила актриса. – Спасибо Академии, коллегам-номинантам, вы представляете все то доброе, праведное и человеческое, что есть в нашей профессии. Спасибо всей команде и актерам за то, что вы настоящие и искренние, за уверенность, которую вы в меня вселяли. Огромное спасибо также моей семье и друзьям".

Справка. Эллисон Дженни

Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Обладательница семи премий "Эмми", шести "Премий Гильдии киноактеров США" и премии "Золотой глобус". Наибольшего успеха добилась благодаря роли Си-Джей Крегг в сериале NBC "Западное крыло" (1999-2006), которая принесла ей четыре премии "Эмми" и четыре "Премии Гильдии киноактёров США". В 2014 году выиграла сразу две "Эмми"; за основную роль в ситкоме CBS "Мамочка", и второстепенную в сериале Showtime "Мастера секса". За работу в театре Дженни дважды номинировалась на премию "Тони"; за ведущие роли в пьесе "Вид с моста" (1998) и мюзикле "С девяти до пяти" (2009). Дженни снялась в более семидесяти кинофильмах за свою карьеру, чаще всего играя роли второго плана.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".