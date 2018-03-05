"Оскар-2018": лучшим фильмом на иностранном языке стала "Фантастическая женщина"

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила чилийская картина "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио. За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Квадрат" (Швеция), "Нелюбовь" (Россия), "Оскорбление" (Ливан), "О теле и душе" (Венгрия), — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Режиссер картины "Фантастическая женщина" Себастьян Лелио: "Спасибо всем, Академии, своим дорогим друзьям и продюсеру, актерам, которые стали вдохновением. Этот фильм был создан благодаря многим актерам, я разделяю эту победу с вами. Благодарю свою жену Вирджинию, люблю тебя навеки".

Справка о фильме "Фантастическая женщина":

Страны: Чили, Испания, США, Германия,

Режиссер: Себастьян Лелио

Сценарий: Себастьян Лелио, Гонсало Маса

Оператор: Бенхамин Эчасаррета

Художники: Эстефания Ларрейн, Мюриэль Парра

Монтаж: Соледад Сальфате

Жанр: драма

В ролях: Франсиско Рейес, Луис Ньекко, Алина Кюппенхейм, Николас Сааведра,Ампаро Ногера,Тринидад Гонзалес, Нестор Кантильяна, Алехандро Гойк, Антония Сехерс

Когда-то Марину звали Даниэль, и она была мужчиной. Но как бы она ни менялась внешне, внутри она все равно женщина. И через десять дней она отправится со своим возлюбленным, Орландо Онетто, на водопады Игуасу. Жизнь вносит свои коррективы: Орландо просыпается с сильной головной болью, Марина успевает довезти его в больницу, но оказывается поздно. Орландо мертв, а Марину подозревают в его смерти. С этого момента для женщины начинается череда унижений.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар"® на телеканале "Украина".