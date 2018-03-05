"Оскар-2018": лучшим короткометражным анимационным фильмом признан "Дорогой баскетбол"

Сегодня, 04:48

"Дорогой баскетбол" – это анимационная версия стихотворения, которое бывший баскетболист Коби Брайант написал в 2015 году для Players Tribune

Коби Брайант и Глен Кин
Коби Брайант и Глен Кин

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" получила картина "Дорогой баскетбол" режиссера Глена Кини. За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Вечеринка в саду", "Лу", "Пустое место", "Хулиганские сказки", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Режиссер картины "Дорогой баскетбол" Глен Кини "Спасибо Академии, нашей команде за невероятный талант, жене Линде за годы любви и поддержки. Спасибо за сценарий, это послание всем нам, неважно, какая у вас мечта, идите за своей страстью, делайте невероятное реальностью".

"Спасибо, что поверили в этот фильм, жене Ванессе, дочкам", – отметил Коби Брайант.

Справка о фильме "Дорогой баскетбол":

Режиссер: Глен Кини

Сценарий: Коби Брайант

Композитор: Джон Уильямс

Страна: США

Жанр: мультфильм, короткометражный фильм

В ролях: Коби Брайант

"Дорогой баскетбол" – это анимационная версия стихотворения, которое бывший баскетболист Коби Брайант написал в 2015 году для Players Tribune, чтобы сообщить о завершении профессиональной карьеры.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".
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