"Оскар-2018": лучшим короткометражным анимационным фильмом признан "Дорогой баскетбол"
"Дорогой баскетбол" – это анимационная версия стихотворения, которое бывший баскетболист Коби Брайант написал в 2015 году для Players Tribune
Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" получила картина "Дорогой баскетбол" режиссера Глена Кини. За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Вечеринка в саду", "Лу", "Пустое место", "Хулиганские сказки", — сообщает пресс-служба канала "Украина".
Режиссер картины "Дорогой баскетбол" Глен Кини "Спасибо Академии, нашей команде за невероятный талант, жене Линде за годы любви и поддержки. Спасибо за сценарий, это послание всем нам, неважно, какая у вас мечта, идите за своей страстью, делайте невероятное реальностью".
"Спасибо, что поверили в этот фильм, жене Ванессе, дочкам", – отметил Коби Брайант.
Справка о фильме "Дорогой баскетбол":
Режиссер: Глен Кини
Сценарий: Коби Брайант
Композитор: Джон Уильямс
Страна: США
Жанр: мультфильм, короткометражный фильм
В ролях: Коби Брайант
"Дорогой баскетбол" – это анимационная версия стихотворения, которое бывший баскетболист Коби Брайант написал в 2015 году для Players Tribune, чтобы сообщить о завершении профессиональной карьеры.
Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".
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