"Оскар-2018" – лучший документальный фильм "Икар"

Сегодня, 03:49

Фильм рассказывает о спортсмене, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному российскому специалисту

Фото: AFP
Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм" получила картина "Икар". За победу в этой номинации также соревновались "Абакус: достаточно мал, для тюрьмы", "Лица, деревни", "Последние люди Алеппо", "Стронг-Айленд", – сообщает пресс-служба канала "Украина".

"Спасибо Академии, нашим партнерам и всем людям, кто помогал. И моим родителям, которые сейчас здесь. Посвящаем эту победу Григорию Родченкову, которому сейчас грозит опасность "Икар" – это фильм о том, как важно рассказывать правду. Спасибо также моей жене. Спасибо всем за то, что фильм "Икар" стал реальностью", – отметил режиссер картины.

Справка о фильме "Икар" (Icarus)

Режиссер: Брайан Фогель

Сценарий: Брайан Фогель, Марк Монро

Монтаж: Кевин Клаубер

В ролях: Брайан Фогель, Никита Камаев, Григорий Родченков

Фильм рассказывает о спортсмене, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному российскому специалисту. Вместе они проводили свои эксперименты и выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, пока не оказались в самом центре глобального скандала, последствием которого стало исключение российских спортсменов из Олимпийских игр в Рио. За ними немедленно развернулась охота...

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина"
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