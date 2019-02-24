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"Оскар 2019": где звезды хранят свои статуэтки

В преддверии 91-й церемонии "Оскара" мы решили выяснить, где хранят свои награды те, кто уже стал лауреатами премии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

Как происходит стандартная церемония вручения "Оскара", знают практически все. Но что происходит дальше? Какая судьба ждет самую желанную статуэтку в доме ее владельца? Кто держит ее в туалете, и почему Анджелина Джоли до сих пор не может найти свою статуэтку?

Одни статуэтки исчезают, а другие – становятся добычей воров, как прошлогодний "Оскар" Фрэнсис Макдорманд, который она получила за лучшую женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Статуэтка пропала в ночь церемонии, правда, ее вскоре вернули. 

Кейт Уинслет держит свой "Оскар" в туалете. Британская актриса говорит, что так все гости могут ее потрогать, а потом вернуть на место. А вот актер Колин Ферт однажды тоже оставил свою статуэтку в туалете, но не специально. Он просто ее забыл. Наверно, выпил лишнего после церемонии. К счастью, совестливый уборщик вернул награду актеру.

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Эмма Томпсон, Лайонель Ричи, Сьюзан Сарандон, Шон Коннери и Джоди Фостер – все они не нашли лучшего места для статуэток, и держат их в уборной. 

"Они хорошо выглядят рядом с кранами", – говорит Джоди Фостер.

Но если получить "Оскар" вам не светит, то можно просто его купить. Самая высокая цена, выплаченная за статуэтку, равняется 1.5 млн долларов. Именно такую сумму в 1999 году заплатил Майкл Джексон. Купил он ее исключительно для себя.

Бывали и такие случаи, когда статуэтки просто исчезали. В 2002 году Вупи Голберг решила почистить свой "Оскар" и отправила его в Киноакадемию. Но когда посылку открыли, внутри было пусто. Оказалось, что кто-то украл награду и переслал пустой пакет. Позже статуэтку нашли в мусорнике в аэропорту Онтарио. С тех пор Вупи Голберг дала слово, что ее "Оскар" больше никогда не покинет пределы дома. 

А вот Анджелина Джоли, после того как получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Прерванная жизнь", подарила его своей матери, Маршелин Бертран. Мать актрисы умерла в 2007 году, и с тех пор награду никто не видел. 

"Я не теряла свой "Оскар", просто я не знаю, где он лежит", – заявила Анджелина.

Будем надеяться, что Анджелина найдет свой "Оскар", а Вупи Голдберг будет и дальше оберегать свою статуэтку, потому что такие награды не падают с неба.

Напомним, сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Отметим, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара".  Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30. Ведущими телемарафона станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

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Источник: Сегодня
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