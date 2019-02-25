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"Оскар 2019": самые яркие, забавные и запоминающиеся моменты церемонии

Курьезы, торжественные речи и музыкальны номера порадовали зрителей "Оскара 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Брэдли Купер и Леди Гага
Брэдли Купер и Леди Гага
Фото: AFP

В ночь с 24 на 25 февраля состоялась 91-я церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар 2019". Мероприятие прошло в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Зрители смогли посмотреть трансляцию церемонии на телеканале "Украина", ведь именно он приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар".

Сегодня.Lifestyle уже описал все подробности церемонии "Оскар 2019" и всех победителей, а сейчас мы хотим поделиться самыми яркими, запоминающимися и забавными моментами церемонии.

Открыли церемонию легендарные Queen в компании с Адамом Ламбертом, выступающим с группой в качестве вокалиста. Это было мощно!

На "Оскаре" не обошлось без курьезов. Рами Малек, победивший в номинации "Лучший актер", похоже, переволновался перед церемонией и немного перебрал с алкоголем. Во время своей торжественной речи Малек слегка пошатывался, а после вручения ему статуэтки и вовсе свалился со сцены. Актеру понадобилась помощь врачей.

Рами Малек
Фото: AFP
Рами Малек
Фото: AFP
Рами Малек
Фото: AFP
Рами Малек
Фото: AFP
Рами Малек
Фото: AFP
Рами Малек
Фото: AFP
1/6

Как говорится, гвоздем программы, стал знаменитый актер и режиссер Спайк Ли. Он, как и Малек не ограничивал себя в алкоголе, кроме этого, Спайк "взорвал" зал своей речью, когда получал заветную статуэтку за "Лучший адаптированный сценарий" к фильму "Черный клановец". Выйдя на сцену, он попросил не выключать его микрофон, так как торжественная речь Спайка была длиннее положенных 90 секунд. От радости он также запрыгнул на своего коллегу, также актера, Самюэля Л. Джексона, а после, когда "Лучшим фильмом" объявили "Зеленую книгу" он, размахивая руками, пытался демонстративно уйти из зала. Похоже, что Ли обиделся, что лучшей работой не признали "Черного клановца".

Спайк Ли
Фото: AFP
Спайк Ли
Фото: AFP
Спайк Ли
Фото: AFP
Спайк Ли
Фото: AFP
Спайк Ли
Фото: AFP
1/5

В копилку "забавностей" "Оскара 2019" можно поместить наряды Мелиссы Маккарти и ее коллеги и актер Брайанв Тайри Генри, когда они вышли на сцену объявить победителя в номинации "Лучший дизайн костюмов". К слову, победил фильм "Черная пантера".

Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри
Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри
Фото: AFP

Чтобы объявить выступление Бетт Мидлер с песней из фильма "Мэри Поппинс возвращается" актер Кигэн-Майкл Ки спустился из-под потолка Dolby Theatre на сцену с зонтиком в руках.

Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Фото: AFP

Это был поистине неожиданный и запоминающийся момент! Не верите? Посмотрите на лица гостей в зале!

Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Фото: AFP

Речь Оливии Колман, победившей в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Фавортка". Оливия слегка перенервничала. Было видно, что актриса не готовила речь, которая, к слову, получилась очень "живой" и душевной и повеселила зал. Колман отметила, что это для нее все это "очень волнительно". Кроме этого она поблагодарила за поддержку свою команду и супруга: "Спасибо моему мужу, моему лучшему другу, который поддерживает меня уже 25 лет. И который сейчас расплачется, а я нет", – пошутила Оливия. "И Леди Гага!", – обратилась Оливия к певице, послав ей воздушный поцелуй.

К слову, о Леди Гаге! Певица получила "Оскар" в номинации "Лучшая песня" за хит Shallow из фильма "Звезда родилась". В сети появились фото, как артистка рыдает от счастья, держа заветную статуэтку в руках!

Леди Гага
Леди Гага
Фото: instagram.com/theacademy

Нельзя не вспомнить волшебное выступление Леди Гаги с коллегой по фильму "Звезда родилась" Брэдли Купером! В сети поклонники артистов уже приписали им роман! Они уверены – между Брэдли и Гагой точно что-то есть. Ведь "химия" между артистами во время выступления была заметна невооруженным глазом. Кто знает, может быть это все актерская игра?

Леди Гага и Брэдли Купер

А вот и само видео выступления:

Также о том, как прошла вся церемония "Оскар 2019" смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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