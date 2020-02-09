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Оскар 2020: онлайн-трансляция церемонии награждения

92-я церемония награждения премии Американской киноакадемии состоится с 9 на 10 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:30
"Оскар-2020": текстовая онлайн-трансляция
"Оскар-2020": текстовая онлайн-трансляция
Фото: Сегодня

С 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится вручение одной из самых главных и ожидаемых премий в мире кино "Оскар-2020". Следите за текстовой онлайн-трансляцией церемонии на сайте Сегодня.Lifestyle.

Смотрите, как проходила подготовка к церемонии награждения премией "Оскар-2020":

92-я церемония награждения премии Американской киноакадемии традиционно состоится в голливудском театре Долби, где в этот вечер собрались главные звезды киноиндустрии.

Напомним, что в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" соревнуются девять кинолент: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды… в Голливуде", "Паразиты".

Эксклюзивное право транслировать церемонию вручения самой престижной кинопремии получил телеканал "Украина".

Сайт Сегодня.Lifestyle начнет текстовую онлайн-трансляцию в 1:30 по Киеву, когда мировые звезды выйдут на самую известную в мире красную дорожку.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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