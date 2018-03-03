"Оскар" – как все начиналось: уникальные фото с церемоний вручения кинопремии

Сегодня, 14:45

Первая церемония вручения золотой статуэтки прошла 16 мая 1929 года в отеле "Рузвельт" в Лос-Анджелесе


Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

В воскресение, 4 марта, состоится юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Уже объявлены все номинанты и все с нетерпением ждут, кто же получит заветные статуэтки.

Отметим, что первая церемония вручения золотой статуэтки прошла 16 мая 1929 года в отеле "Рузвельт" в Лос-Анджелесе. Премию вручала Американская академия киноискусства, основанная двумя годами ранее. 

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Первое торжество прошло в виде банкета, который посетили около 270 человек. Награды вручал лично президент академии киноискусства сэр Дуглас Фейрбанкс, помогал ему режиссер Сесил Демиль. Первыми победителями в номинациях лучший актер и лучшая актриса в истории Оскара стали Джанет Гейнор и Эмиль Яннингс.

Мы предлагаем вспомнить яркие моменты с церемоний вручения премии "оскар" с самой первой и до 2000-х годов.

Напомним, прямую трансляцию церемонии можно будет увидеть в ночь с 4 на 5 марта на канале "Украина". Отметим, что подготовка к церемонии идет полным ходом.
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Источник:

"Сегодня"

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