"Оскар" – как все начиналось: уникальные фото с церемоний вручения кинопремии
Первая церемония вручения золотой статуэтки прошла 16 мая 1929 года в отеле "Рузвельт" в Лос-Анджелесе
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
Фото: gettyimages
В воскресение, 4 марта, состоится юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Уже объявлены все номинанты и все с нетерпением ждут, кто же получит заветные статуэтки.
Отметим, что первая церемония вручения золотой статуэтки прошла 16 мая 1929 года в отеле "Рузвельт" в Лос-Анджелесе. Премию вручала Американская академия киноискусства, основанная двумя годами ранее.
Первое торжество прошло в виде банкета, который посетили около 270 человек. Награды вручал лично президент академии киноискусства сэр Дуглас Фейрбанкс, помогал ему режиссер Сесил Демиль. Первыми победителями в номинациях лучший актер и лучшая актриса в истории Оскара стали Джанет Гейнор и Эмиль Яннингс.
Мы предлагаем вспомнить яркие моменты с церемоний вручения премии "оскар" с самой первой и до 2000-х годов.
Напомним, прямую трансляцию церемонии можно будет увидеть в ночь с 4 на 5 марта на канале "Украина". Отметим, что подготовка к церемонии идет полным ходом.
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