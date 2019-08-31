"Оскар в студию": Леся Никитюк взорвала сеть курьезным видео

Телеведущая отметила последний день лета уморительным постом в Instagram

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее показала фигуру до и после фотошопа, опубликовала в Instagram видео в купальнике. Курьезным роликом звезда решила отметить последний день уходящего лета.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк разместила короткое видео, на котором зажгла у бассейна под известную песню Софии Ротару. В начале артистка стоит с надувным жирафом, которого драматично бросает в воду, а после пускается в пляс, в итоге также оказываясь в бассейне.

"Пока, лето", – лаконично подписала пост ведущая.

INSTAGRAM

Видео Никитюк оценили ее поклонники, а также коллеги из шоу-бизнеса. "Яка ти дуринда", – написала Оля Полякова в комментариях. "Это видео сделало мой день", "Ви крута! Обожнюю ваше чуство юмора", "Оскар в студию!," Ржач. Побольше бы таких позитивных людей", – комментируют фаны Леси Никитюк.

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