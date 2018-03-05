"Оскар" за лучший адаптированный сценарий получил фильм "Зови меня своим именем"

Сегодня, 05:40

Это фильм о любовной связи между не по годам развитым подростком Элио Перлманом и начинающим ученым Оливером

Фото: AFP
Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий" получил фильм "Зови меня своим именем". За победу в этой номинации также боролись киноленты "Горе-творец", "Логан", "Большая игра", "Ферма "Мадбаунд", – сообщает пресс-служба канала "Украина".

"Попробую как можно быстрее всех поблагодарить. Мое первое правило писать сценарий по книге – благодарить автора, ведь он написал историю, которая знакома всем нам, все мы пережили первую любовь. Хочу поблагодарить своих соседей, которые мне помогали, эмоциональных актеров, без которых я бы тут не стоял. Также благодарю своего партнера, его уже нет в живых, но он получал эту награду дважды. Благодарю также продюсеров, спасибо вам", – отметил сценарист картины Джеймс Айвори.

Справка о фильме "Зови меня своим именем"

Режиссер: Лука Гуаданьино

В ролях: Арми Хаммер, Тимоти Шаламе, Майкл Стулбарг, Амира Касар, Эстер Гаррель, Виктуар Ду Бойс, Ванда Каприоло, Елена Буччи

Сценарий: Джеймс Айвори, Лука Гуаданьино

Художники: Сэмюэл Деор, Роберта Федерико, Джулия Пьерсанти

Монтаж: Уолтер Фазано

Оператор: Сэйомбху Мукдипром

Жанр: Драмы, Мелодрама

Это фильм о любовной связи между не по годам развитым подростком Элио Перлманом и начинающим ученым Оливером, который приехал на лето в итальянский особняк родителей подростка, чтобы помочь с научной документацией уважаемому профессору Перламану, отцу Элио. Красивый и легкомысленный практикант попутно завоевывает сердце молодого парня.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".
оскар, фильм, Хаммер
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