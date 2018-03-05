"Оскар" за лучший дизайн костюмов – фильм "Призрачная нить"

За победу в номинации "Лучший дизайн костюмов" также соревновались "Красавица и чудовище", "Темные времена", "Форма воды", "Виктория и Абдул"

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов" получает фильм "Призрачная нить".

За победу в номинации "Лучший дизайн костюмов" также соревновались "Красавица и чудовище", "Темные времена", "Форма воды", "Виктория и Абдул", – сообщает пресс-служба телеканала "Украина".

"Сначала хочу поблагодарить Пола Томаса Андерсона за то, что написал сценарий к этому фильму. Спасибо нашим прекрасным актерам, всей команде, с которыми мы работали над картиной. Благодарю замечательную команду в Лондоне, которая создавала наряды, и конечно, Академии большое спасибо", – отметил победитель.

Справка о фильме "Призрачная нить" (Phantom Thread)

Режиссер: Пол Томас Андерсон

В ролях: Дэниэл ДэйЛьюис, Вики Крипс, Брин Глисон, Лесли Мэнвилл, Камилла Разерфорд,Бернард Коллако, Джейн Перри, Ричард Грэхэм, Джек Гордон,Дэйв Саймон

Сценарий: Пол Томас Андерсон

Художник: Марк Тилдесли, Крис Питерс, Дэнис Шнегг

Монтаж: Дилан Тиченор

Оператор: Пол Томас Андерсон

Жанр: Драмы

Действие киноленты разворачивается в Британии 1950-х годов. Известный кутюрье Рейнольдс Вудкок со своей сестрой Сирил – ключевые фигуры британской моды, которые одевают королевскую семью, звезд киноиндустрии, богатых наследников, светских львиц и многих других. В жизни Вудкока, убежденного холостяка, много женщин, которые вдохновляют его. Но однажды он встречает Альму, и она становится неотъемлемой частью его жизни – его музой и любовницей. Настоящая любовь в корне меняет жизнь Рейнольдса.

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