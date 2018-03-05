"Оскар" за лучший монтаж звука получил фильм "Дюнкерк"

Сегодня, 04:02

Сюжет картины основан на реальных событиях

Фото: AFP
Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший монтаж звука" получил фильм "Дюнкерк".

За победу в номинации "Лучший монтаж звука" также соревновались "Малыш на драйве", "Бегущий по лезвию 2049", "Форма воды", "Звездные войны: Последние джедаи", – сообщает пресс-служба канала "Украина".

"Спасибо большое Академии, всей нашей команде. Друзьям и коллегам. Спасибо, что включили нас в это прекрасное путешествие, этот фильм, спасибо нашим родным", – отметили Ричард Кинг и Алекс Гибсон.

Справка о фильме "Дюнкерк" 

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Гарри Стайлс, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Джеймс Д’Арси, Миранда Нолан, Анейрин Барнард, Джек Лауден, Барри Кеоган

Сценарий: Кристофер Нолан

Художник: Нэйтан Краули, Тоби Бриттон, Кевин Ишиока

Монтаж: Ли Смит

Оператор: Хойте Ван Хойтема

Жанр: Драмы, Исторический, Военный

Сюжет картины основан на реальных событиях. Действия разворачиваются в 1940 году во Франции. Фильм рассказывает о спасении 338 226 английских, бельгийских и французских солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются со сцен окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем тиски противника сжимаются всё сильнее и сильнее.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".
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