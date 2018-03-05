"Оскар" за лучший оригинальный сценарий достался фильму "Прочь"

Сегодня, 05:45

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина"

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный сценарий" получила картина "Прочь" режиссера Джордана Пила.

За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Любовь – болезнь", "Леди Берд", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Джордан Пил (Прочь): "Для меня эта победа имеет большое значение. Когда я писал сценарий, думал, что никто по нему не снимет фильм, но я продолжал писать. Хочу поблагодарить всех, кто помог сделать эту картину. Благодарность всем актерам, моей жене, которая поддерживала меня на протяжение всего съемочного периода, маму, которая научила любить, когда тебя ненавидят. Спасибо всем, кто покупал билеты в кино. Я вас всех люблю".

Справка о фильме "Прочь"

Режиссер: Джордан Пил

Сценарий: Джордан Пил

Художники: Расти Смит, Крис Крейн, Надин Хэйдерс

Оператор: Тоби Оливер

Монтаж: Грегори Плоткин

Жанр: ужасы, детектив

В ролях: Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер, Брэдли Уитфорд, Калеб Лэндри Джонс, Маркус Хендерсон, Бетти Гэбриел, Лейкит Стэнфилд, Стивен Рут, Лил Релл

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".
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"Сегодня"

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