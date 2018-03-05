"Оскар" за лучшую работу художника-постановщика получила картина "Форма воды"

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

За победу в этой номинации также боролись такие фильмы, как "Бегущий по лезвию 2049", "Дюнкерк", "Красавица и чудовище", "Темные времена", — сообщает пресс-служба канала "Украина".

Художник-постановщик картины Найджел Черчер, Луис Секейра (Форма воды): "Сначала хотим поблагодарить всю нашу канадскую команду – вы невероятные. Спасибо Академии, спасибо Гильермо за то, что ты мечтаешь и помогаешь людям осваивать новые миры. Спасибо всем людям, мы не были бы тут без вашей поддержки, спасибо нашим семьям, знакомым, коллегам".

Справка о фильме "Форма воды":

Режиссер: Гильермо дель Торо

Сценарий: Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор

Оператор: Дан Лаустсен

Художники: Пол Д Остерберри, Найджел Чёрчер, Луис Секейра

Монтаж: Сидни Волински

Жанр: драма, триллер, ужасы, фэнтези, мелодрама, приключения, военный

В ролях: Даг Джонс, Майкл Стулбарг, Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс, Лорен Ли Смит, Дэвид Хьюлетт, Джон Капелос, Ник Сирси

"Форма воды" – это мистическое путешествие, развивающееся на фоне социальных перемен и Холодной войны. Действие разворачивается в первой половине шестидесятых годов, когда ученые, работающие в самых разных областях, пытались сделать научный прорыв. Но особенный акцент был сделан на генетических разработках. В одной из секретных лабораторий ученые, получившие практически безграничное финансирование, занимаются изучением загадочного человека-амфибии. Ему не повезло родиться с серьезной природной аномалией, а сам он считается последним представителем некогда могущественного вида, уничтоженного в результате человеческой жестокости. Военные и ученые пытаются выяснить, как его способности можно использовать для того, чтобы получить преимущество в Холодной войне. Одновременно с этим в лаборатории появляется немая уборщица. Она случайно обнаруживает амфибию и начинает испытывать к нему сострадание. Женщина хочет помочь ему бежать, понимая, что сделать это практически невозможно. Несмотря на барьеры, она начинает планировать его.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар"® на телеканале "Украина".