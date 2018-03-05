"Оскар" за лучшую работу режиссера получил Гильермо дель Торо

Сегодня, 06:20

События картины "Форма воды" разворачиваются в начале 1960-х годов на фоне Холодной войны

Гильермо дель Торо. Фото: AFP
Гильермо дель Торо. Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший режиссер" получил Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды" (The Shape of Water). События картины разворачиваются в начале 1960-х годов на фоне Холодной войны. Одинокая немая девушка Элиза работает в ночные смены уборщицей в научно-исследовательском центре в Балтиморе. Ее жизнь скучна и однообразна. Но однажды любопытная Элиза и ее коллега по работе Зельда случайно узнают об одном уникальном объекте – человеке-амфибии, который был найден жестоким полковником Ричардом Стриклендом в реках Южной Америки и доставлен в их центр. С этого момента жизнь Элизы в корне меняется.

За победу в номинации "Лучший режиссер" также боролись Кристофер Нолан, Джордан Пил, Грета Гервиг, Пол Томас Андерсон, – сообщает пресс-служба канала "Украина".

"Я эмигрант, в течение последних 25 лет я живу везде понемногу. Думаю, лучшее в нашей индустрии то, что мы стираем границы. Мы просто должны делать то, что любим. Хочу поблагодарить людей, которые были со мной все это время, спасибо также моим детям", – прокомментировал режиссер картины "Форма воды".

Справка о фильме "Форма воды" (The Shape of Water)

Режиссер: Гильермо дель Торо

В ролях: Даг Джонс, Майкл Стулбарг, Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс, Лорен Ли Смит, Дэвид Хьюлетт, Джон Капелос, Ник Сирси

Сценарий: Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор

Художник: Пол Д Остерберри, Найджел Чёрчер, Луис Секейра

Монтажер: Сидни Волински

Оператор: Дан Лаустсен

Жанр: Драмы, Триллеры, Ужасы, Фэнтези, Мелодрама, Приключения, Военный

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскар" на телеканале "Украина".
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